Москва, 20 декабря, 2024, 16:18 — ИА Регнум. Критика Банка России всегда обостряется в период высоких ключевых ставок, заявила 20 декабря глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

«Критика нашей политики особо обостряется в периоды высоких ставок и в периоды цикла повышения ставок. Мы принимаем решения, исходя из нашей оценки ситуации и нашего прогноза», — отметила Набиуллина в ходе пресс-конференции.

Глава Банка России также добавила, что регулятор изучит, какие вопросы можно решить в коммуникации с рынком.

Как передавало ИА Регнум, Банк России 20 декабря сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Соответствующее решение регулятор объяснил достижением необходимой жёсткости в денежно-кредитной политике. По прогнозу ЦБ, годовая инфляция с учётом проводимой денежно-кредитной политики снизится до 4% в 2026 году.

Президент России Владимир Путин 19 декабря заявил, что ЦБ мог бы раньше применить инструменты, не связанные с повышением ключевой ставки. По словам главы государства, у властей есть недоработки.

В октябре Центробанк повысил ключевую ставку до 21%. После Набиуллина заявила, что регулятор может дополнительно повысить ключевую ставку в декабре и планирует принимать решения, исходя из поступающих данных об экономической ситуации в РФ.