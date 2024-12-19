Москва, 19 декабря, 2024, 13:13 — ИА Регнум. Банк России мог бы раньше применить инструменты, не связанные с повышением ключевой ставки. Об этом заявил президент Владимир Путин 19 декабря в ходе прямой линии.

Эдуард Корниенко/ИЗВЕСТИЯ

По словам главы государства, у властей есть недоработки. Согласно ряду экспертных мнений, Центробанк недостаточно эффективно и с опозданием использовал определённые инструменты, чтобы сдерживать рост цен.

«Да, ЦБ начал это делать летом, но эксперты считают, что это можно и нужно было бы делать раньше», — сказал Путин, отвечая на вопросы о росте цен и причинах этого.

Президент добавил, что правительство эффективно и «вполне удовлетворительно» работает в стремлении обеспечить будущее страны. Оно формулирует задачи, цели развития, национальные проекты.

Вместе с тем стоило бы своевременно поработать и в отраслевом плане, подумать о развитии отдельных отраслей производства товаров широкого спроса, отметил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Путин заявил, что через повышение ключевой ставки и сокращение льготной ипотеки Банк России снижает перегрев экономики. Он отметил, что положительный фактор «охлаждения» — стабильность работы Минфина по сбалансированности бюджета.

25 октября Центробанк повысил ключевую ставку до 21%. После этого председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор может дополнительно повысить ключевую ставку в декабре и планирует принимать решения, исходя из поступающих данных об экономической ситуации в РФ.