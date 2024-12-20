ДНР, 20 декабря, 2024, 15:12 — ИА Регнум. Российские военные ликвидировали «Успеновский мешок» к югу города Курахово в ДНР, вытеснив противника из населённых пунктов Успеновка и Трудовое. Об этом сообщил 20 декабря Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«ВСУ официально подтвердили бегство из «Успеновского мешка» южнее Курахово», — отметили военкоры, ссылаясь на украинские ресурсы.

Отмечается, что украинские подразделения были окружены, уйти смогли далеко не все. Противник, оправдывая себя выполнением манёвров «во избежание окружения», оставил большой район с десятком посёлков.

По информации украинского ресурса Deep State, новый потенциальный «мешок» формируется к западу от Курахово, где ВС России постоянно совершают штурмовые действия из Старых Тернов в направлении населённых пунктов Шевченко и Андреевка.

Также российские подразделения действуют из села Сонцовка, недавно взятого под контроль, и совершают атаки в районе Зеленовки. Здесь они стремятся выйти на Андреевку через село Константинополь.