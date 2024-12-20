Москва, 20 декабря, 2024, 13:18 — ИА Регнум. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил законопроект о запрете на зачисление в школы детей иностранцев без знания русского языка. Это указано на сайте законодательного органа.

Портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Согласно принятому закону, иностранные граждане будут приниматься в учебные заведения при условии предъявления документа, подтверждающего законность их нахождения на территории России, а также им необходимо будет успешно сдать тестирование на знание русского языка.

«Невыполнение содержащихся в законе условий станет основанием для отказа иностранным гражданам в приёме в государственные и муниципальные образовательные организации, в допуске к освоению образовательных программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», — прокомментировала документ зампред комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская.

Уточняется, что тестирование на знание русского языка будет проводиться на бесплатной основе в государственной или муниципальной общеобразовательной организации. Также отмечено, что порядок проведения тестирования и остальные вопросы будут согласованы Минпросвещения РФ и Рособрнадзором. Данный законопроект был принят Госдумой 11 декабря.

Как передавало ИА Регнум, 19 декабря на прямой линии президент России Владимир Путин поддержал данный закон. По словам российского лидера, невозможно обучать ребёнка, который не владеет языком. Президент также уточнил, что в таком случае придётся отдельно обеспечивать этих детей преподавателями русского языка, и тогда становится неясно, кто это будет финансировать.