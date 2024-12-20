Москва, 20 декабря, 2024, 12:29 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за неделю ликвидировали 519 украинских беспилотников, а также сбили самолёт МиГ-29. Об этом проинформировало Минобороны РФ.

MOD Russia/Global Look Press

«Средствами ПВО сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, три крылатые ракеты воздушного базирования «Storm Shadow» производства Великобритании, 18 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 519 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — указано в сообщении.

В оборонном ведомстве также уточнили, что были уничтожены управляемая ракета большой дальности «Нептун» и четыре управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции.

Как передавало ИА Регнум, в Минобороны сообщили, что российские военные за период с 14 до 20 декабря освободили 10 населённых пунктов в Донецкой Народной Республике.

9 декабря президент России Владимир Путин заявил, что решимость бойцов, участвующих в специальной военной операции, не оставляет сомнений в том, что Россия победит. Путин указал на то, что всех Героев России объединяет верность долгу перед Отечеством и любовь к Родине. На стороне нашей страны правда, сила духа и оружия, никто не сможет её сломить.