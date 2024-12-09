Москва, 9 декабря, 2024, 13:39 — ИА Регнум. Решимость бойцов, участвующих в специальной военной операции, не оставляет сомнений в том, что Россия победит. Об этом 9 декабря заявил президент РФ Владимир Путин в ходе торжественного мероприятия по случаю празднования Дня Героев Отечества.

Александр Казаков/РИА Новости

«Гордимся мужеством наших воинов, сражающихся в зоне специальной военной операции. Их решимость не оставляет никаких сомнений никому в том, что мы победим», — отметил он на церемонии вручения медалей «Золотая звезда» Героям России в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

Путин указал на то, что всех Героев России объединяет верность долгу перед Отечеством и любовь к Родине. На стороне нашей страны правда, сила духа и оружия, никто не сможет её сломить.

Президент подчеркнул, что миллионы жителей России на своих местах также стараются внести свой вклад в общее дело страны.

Как передавало ИА Регнум, ранее Путин назвал участников спецоперации подлинной элитой России. Ветеранов нужно назначать на ведущие должности в обществе, системе образования, госкомпаниях, бизнесе и системе госуправления, подчеркнул он.

Президент также отметил, что вся Россия гордится бойцами спецоперации. Они в настоящее время непосредственно защищают Отечество.