ДНР, 20 декабря, 2024, 07:33 — ИА Регнум. Оставшиеся в Курахово подразделения ВСУ долго не протянут. Таким мнением поделился председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА Регнум Отступление ВСУ

«Для остатков группировки ВСУ в городе начался обратный отсчёт. У украинских боевиков уже есть чёткое понимание, что долго они не протянут», — цитирует Рогова «РИА Новости».

Общественник пояснил, что украинские военные отступают к западным окраинам города, закрепляясь в районе кладбища и ТЭС.

«Показательно, что боевики, отступая, традиционно закрепляются в районе городского кладбища», — добавил Владимир Рогов.

Он уточнил, что продвижение российских войск продолжается, освобождена вся жилая застройка. Бои перекинулись в промзону.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ отдали приказ всеми способами удерживать Курахово до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, заявил Рогов.

17 декабря российские военные проломили оборону ВСУ на одном из участков боевого соприкосновения в Курахове. Они продвинулись вперёд и за несколько дней заняли новые позиции.

Только за минувшие две недели под контроль российской армии в Донбассе перешли 12 населённых пунктов. Президент России Владимир Путин 16 декабря сообщил, что в 2024 году ВС РФ освободили 189 населённых пунктов в рамках спецоперации. Глава государства также отметил, что российские войска завладели инициативой по всей линии фронта.