Москва, 19 декабря, 2024, 11:04 — ИА Регнум. Подразделениям Вооружённых сил Украины (ВСУ) отдали приказ всеми способами удерживать Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР) до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

Ximena Borrazas/Keystone Press Agency/Global Look Press

«В Курахове украинским подразделениям поступил приказ как угодно до инаугурации Трампа не отходить с позиций, чтобы ВСУ присутствовали там до этого события. Сейчас в Курахово перебрасываются дополнительные подразделения, одно из них, которое зафиксировано, это добровольческий штурмовой батальон «Скала», — сказал он в беседе с ТАСС.

Рогов уточнил, что, несмотря на сопротивление ВСУ, российские войска продолжают продвигаться на запад. Он добавил, что на территории ТЭС в Курахове остаётся несколько сотен боевиков ВСУ, а часть украинских подразделений сейчас пытаются закрепиться на местных кладбищах.

Как передавало ИА Регнум, в июле Рогов призвал главу киевского режима Владимира Зеленского готовиться к участи гетмана-предателя Ивана Мазепы. По его словам, история повторяется и сейчас, а НАТО выступает фактически в роли армии Швеции, пытаясь нанести России стратегическое поражение, и у них есть собственный Мазепа в лице Зеленского.

17 декабря российские военные проломили оборону ВСУ на одном из участков боевого соприкосновения в Курахове. Они продвинулись вперёд и за несколько дней заняли новые позиции.

Только за минувшие две недели под контроль российской армии в Донбассе перешли 12 населённых пунктов. Президент России Владимир Путин 16 декабря сообщил, что в 2024 году ВС РФ освободили 189 населённых пунктов в рамках спецоперации. Глава государства также отметил, что российские войска завладели инициативой по всей линии фронта.