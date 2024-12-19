Рогов заявил, что силам ВСУ в Курахове приказали держаться до конца января
Рогов: силам ВСУ в Курахове ДНР приказали держаться до инаугурации Трампа
Москва, 19 декабря, 2024, 11:04 — ИА Регнум. Подразделениям Вооружённых сил Украины (ВСУ) отдали приказ всеми способами удерживать Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР) до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
«В Курахове украинским подразделениям поступил приказ как угодно до инаугурации Трампа не отходить с позиций, чтобы ВСУ присутствовали там до этого события. Сейчас в Курахово перебрасываются дополнительные подразделения, одно из них, которое зафиксировано, это добровольческий штурмовой батальон «Скала», — сказал он в беседе с ТАСС.
Рогов уточнил, что, несмотря на сопротивление ВСУ, российские войска продолжают продвигаться на запад. Он добавил, что на территории ТЭС в Курахове остаётся несколько сотен боевиков ВСУ, а часть украинских подразделений сейчас пытаются закрепиться на местных кладбищах.
Как передавало ИА Регнум, в июле Рогов призвал главу киевского режима Владимира Зеленского готовиться к участи гетмана-предателя Ивана Мазепы. По его словам, история повторяется и сейчас, а НАТО выступает фактически в роли армии Швеции, пытаясь нанести России стратегическое поражение, и у них есть собственный Мазепа в лице Зеленского.
17 декабря российские военные проломили оборону ВСУ на одном из участков боевого соприкосновения в Курахове. Они продвинулись вперёд и за несколько дней заняли новые позиции.
Только за минувшие две недели под контроль российской армии в Донбассе перешли 12 населённых пунктов. Президент России Владимир Путин 16 декабря сообщил, что в 2024 году ВС РФ освободили 189 населённых пунктов в рамках спецоперации. Глава государства также отметил, что российские войска завладели инициативой по всей линии фронта.