Москва, 20 декабря, 2024, 04:25 — ИА Регнум. Инвестирование 1 млн рублей сейчас является наиболее доходным и надёжным вариантом. Об этом 19 декабря сообщил бывший глава банка «ФК Открытие», экономист Михаил Задорнов.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

«Банковский депозит в надёжном банке на шесть месяцев», — пояснил эксперт в интервью «РБК Инвестициям».

Ещё одним вариантом инвестиций он назвал замещающие валютные облигации.

Экономист рекомендовал отказаться от планов вложения наличных в доллары США. Скорее всего, в 2025 году рубль ослабнет примерно на 10–15%. Фондовый рынок Задорнов считает непривлекательным по сравнению с депозитами под 25%, а разговоры о приватизации лишь вызывают улыбку.

Как сообщало ИА Регнум, председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что россиянам следует хранить сбережения в рублях. По её словам, рублёвые сбережения означают сохранение покупательной способности рубля.

Гособлигации, ценные бумаги и банковские депозиты являются лучшими инструментами для сбережения денежных средств, отмечал министр финансов России Антон Силуанов.

Заместитель председателя правления ВТБ Георгий Горшков заявил, что доходы от вкладов в российских банках зимой 2024–2025 годов могут увеличиться до 25%. Он связал такую динамику с возможными изменениями ключевой ставки, которая, по его прогнозам, поднимется с 21 до 23% годовых.