Москва, 3 декабря, 2024, 11:34 — ИА Регнум. Заместитель председателя правления ВТБ Георгий Горшков спрогнозировал рост доходов от вкладов в российских банках до 25% зимой 2024–2025 годов. Об этом топ-менеджер сообщил журналистам в преддверии 15-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовёт!»

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Эксперт рассказал, что пиковые значения ставок по вкладам в российских банках будут зафиксированы зимой и составят 25%, однако затем доходность пойдёт на спад. Горшков связывает такую динамику с возможными изменениями ключевой ставки Центрального Банка (ЦБ), которая по его прогнозам поднимется с 21% до 23% годовых.

«В следующем году мы не ожидаем существенного изменения ставок. По нашей оценке, ключевая ставка будет практически весь год оставаться на высоком уровне, что приведет к консолидации доходности по вкладам в районе 19–20% с лучшими предложениями в районе 23–24%, иногда — 25% годовых. Это беспрецедентные значения для нашего рынка, и скорее всего, они постепенно начнут стабилизироваться и далее будут плавно снижаться», — отметил топ-менеджер ВТБ.

Как передавало ИА Регнум, заместитель председателя «Сбера» Кирилл Царёв заявил, что в декабре ЦБ может повысить ставку на 1–2%. Он уточнил, что инфляция в стране по-прежнему остаётся высокой. Кроме того, по словам Царёва, в России наблюдается стабильный рост уровня доходов населения.

1 декабря в Федеральной налоговой службе (ФНС) сообщили, что необлагаемая сумма налога на доходы по вкладам за 2024 год составит 210 тыс. рублей. Отмечается, что гражданам РФ не нужно рассчитывать сумму налога самим — за них это сделают банки, которые сами направят всю необходимую информацию в ФНС.