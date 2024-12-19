Москва, 19 декабря, 2024, 16:47 — ИА Регнум. Россия готова работать с Великобританией, но только взаимно. В противном случае обойдёмся и без них. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции.

Han Yan/Global Look Press

«Мы готовы работать с Великобританией, если Великобритания хочет работать с нами. Но если это не так, то мы справимся и без наших прежних союзников по антигитлеровской коалиции», — ответил президент представителю BBC, который задал провокационный вопрос.

Путин призвал журналиста рассказать европейцам об экономических показателях, которые демонстрирует Россия. Глава государства напомнил, что Россия удерживает первенство в Европе и четвёртое место в мире по паритету покупательной способности, оставив Великобританию далеко позади.

Как передавало ИА Регнум, 25 ноября глава минобороны Великобритании Джон Хили утверждал, что украинский конфликт вошёл в критическую фазу, в связи с чем странам — членам НАТО необходимо усилить свою оборону. Он обсудил с главой украинского минобороны Рустемом Умеровым удвоение помощи, оказываемой Киеву.

Путин в свою очередь отмечал, что никакие западные вооружения не способны изменить ход спецоперации, а поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в конфликте на Украине.