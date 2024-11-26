Лондон, 26 ноября, 2024, 11:10 — ИА Регнум. На данный момент украинский конфликт вошёл в критическую фазу, в связи с чем странам — членам НАТО необходимо усилить свою оборону. Об этом вечером 25 ноября заявил глава минобороны Великобритании Джон Хили.

Artur Widak/Global Look Press

«Сейчас, когда … [конфликт] на Украине вступил в критическую стадию, Европе пора усилить свою безопасность и коллективную оборону. Мы вместе работаем над укреплением восточного фланга НАТО», — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров со своими коллегами из Франции, Германии, Италии и Польши.

По словам Хили, он обсудил с главой украинского минобороны Рустемом Умеровым удвоение помощи, оказываемой Киеву. Глава британского минобороны добавил, что его коллеги из Франции, Германии, Италии и Польши считают необходимым увеличение расходов на оборонные нужды.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 22 ноября, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что конфликт на Украине входит в решающую фазу. По его словам, на фоне последних событий просматривается действительно серьёзная и реальная угроза перехода конфликта на глобальный уровень.

Агентство Bloomberg 25 ноября написало, что Великобритания несколько недель назад поставила Украине десятки крылатых ракет Storm Shadow. Отмечалось, что об этих поставках не объявлялось публично.

Согласно результатам опроса американской компании Gallup, более половины (52%) граждан Украины считают, что Киев должен как можно скорее начать переговоры с Россией для прекращения вооружённого конфликта, а также пойти на «территориальные уступки», если это понадобится для достижения мира.