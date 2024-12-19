Москва, 19 декабря, 2024, 16:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин предложил британскому корреспонденту «совершить нападение», иронично реагируя на его желание задать вопрос в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции в Гостином Дворе 19 декабря.

Кадр из трансляции Журналист BBC задаёт вопрос Владимиру Путину

«Сейчас вы получите возможность на нас напасть. Вы всё время на нас нападаете, мы только защищаемся», — сказал Путин, обращаясь к репортёру «Би-би-си».

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