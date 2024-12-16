Москва, 16 декабря, 2024, 17:59 — ИА Регнум. Власти США доводят Россию до красной черты, а когда Россия начинает отвечать, пугают ею своё население, заявил в понедельник, 16 декабря, президент Владимир Путин.

Алексей Коновалов / ТАСС

Военно-политическая обстановка в мире из-за действий Вашингтона остаётся нестабильной и непростой, сказал глава государства на коллегии Минобороны.

«Тактика очень простая: доводят нас до красной черты, через которую мы отступать уже не можем, начинаем отвечать — тут же пугают своё население тогда ещё в давние времена советской, сейчас российской угрозой», — заявил Путин.

Как передавало ИА Регнум, в ходе своего выступления на коллегии Минобороны президент также отметил, что страны НАТО увеличивают военные расходы и наращивают ударные группировки вблизи границ России. Путин подчеркнул, что подобные действия военного блока не останутся без ответа.

Путин также заявил, что для руководства США нет никаких правил, а против неугодных им государств, включая Россию, американские политики ведут гибридные войны. Представители Запада, не веря в Бога, считают себя Его представителями на Земле, сказал президент.

Глава Минобороны Андрей Белоусов в ходе выступления на коллегии заявил, что деятельность министерства направлена на обеспечение полной готовности ВС РФ к возможному военному конфликту с НАТО в ближайшее десятилетие. О том, что такой конфликт возможен, говорят решения, принятые ранее на саммите НАТО, и доктринальные документы военного блока, заявил Белоусов.