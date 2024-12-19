Москва, 19 декабря, 2024, 16:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции 19 декабря заявил, что оскорбления иностранных лидеров в его адрес звучат от бессилия.

Михаил Терещенко/ТАСС Владимир Путин во время программы «Итоги года» в Гостином дворе

«Это зависит от уровня культуры. Я уже говорил когда-то. Кто как обзывается, тот так и называется. Делается это, на мой взгляд, от бессилия», — ответил президент.

По его словам, у России достаточно, чтобы доносить свою точку зрения чётко и ясно, не прибегая к оскорблениям.

Как передавало ИА Регнум, в октябре пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что власти США позволяют себе оскорбления в адрес президента России, так как это неотъемлемая часть американской политической культуры. Он напомнил, что Путин никогда не пользовался оскорбительной риторикой, в том числе в отношении руководства недружественных государств. Политикам США не хватает внутреннего чувства такта, добавил он.

Вице-президент и кандидат в президенты США Камала Харрис, критикуя своего конкурента от республиканцев Дональда Трампа за якобы личные контакты с Путиным, назвала российского лидера «диктатором-убийцей».

В посольстве России в Вашингтоне слова Харрис назвали неприемлемыми и отметили, что ныне американским политикам свойственно подобное хамство. Такое поведение указывает на бессилие правящих кругов в Вашингтоне, которые хотели бы расправиться с Россией и нанести ей «стратегическое поражение», добавили дипломаты.

В марте 2021 года Путин в ответ на оскорбительную риторику президента США Джо Байдена пожелал американскому лидера здоровья и напомнил детскую шутку: «Кто как обзывается, тот сам так и называется». Хамство США идёт им в стратегическом плане только во вред, такого поведения никто в мире Вашингтону не простит, отмечал также президент.