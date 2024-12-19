Москва, 19 декабря, 2024, 16:21 — ИА Регнум. Санкции коллективного Запада, которые вводятся против российских проектов в области сжиженного природного газа (СПГ), действительно создают трудности, но они не смогут закрыть эти проекты, и Россия выйдет из этой ситуации. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией.

Сергей Красноухов/РИА Новости

«Мешают ли нам западные санкции? Мешают. Создают ли они для нас проблемы? Создают. Смогут ли они окончательно убить российские СПГ-проекты? Нет, не смогут. Они нанесут нам какой-то ущерб, однако из этой ситуации страна выйдет», — отметил российский лидер.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3936521" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Путин: санкции против российского СПГ мешают, но страна найдёт выход

Путин уточнил, что мировая потребность в энергоносителях сохраняется и будет расти, поэтому российские энергоресурсы и дальше будут востребованы на мировых рынках. По словам главы государства, Россия продолжит развивать СПГ-проекты и наращивать свою долю в экспорте этого вида сырья.

Как передавало ИА Регнум, 7 ноября, выступая с речью на юбилейном Международном дискуссионном клубе «Валдай», Путин заявил, что, несмотря на попытку коллективного Запада отправить страну «в нокаут» с помощью беспрецедентных санкций, эта ситуация лишь доказала, что Россия нужна миру.