Мурманск, 19 декабря, 2024, 16:17 — ИА Регнум. Одной из вероятных причин столкновения поездов в Мурманской области назван сломанный токоприёмник грузового состава. Об этом 19 декабря сообщили в оперативных службах региона.

Северо-Западная транспортная прокуратура

«Причиной ЧП в Мурманской области послужила совокупность факторов. Один из них — сломанный токоприёмник грузового поезда, который лишил локомотив электроэнергии. Машинист и его помощник вышли из кабины, чтобы устранить поломку, оставив состав без присмотра», — рассказал представитель службы в беседе с ТАСС.

Отмечается, что при ремонте управляющий грузовым поездом использовал недостаточное количество тормозных башмаков, чтобы зафиксировать состав, из-за чего поезд покатился назад. Кроме того, следствие изучает версию об истощении тормозной магистрали под днищем поезда.

Как передавало ИА Регнум, боковое столкновение грузового поезда с пассажирским, следовавшем из Мурманска в Санкт-Петербург, произошло 18 декабря на станции Княжая. По факту аварии возбудили уголовное дело.

По информации источника РЕН ТВ, машинист грузового состава в момент столкновения отсутствовал, так как чинил излом токоприёмника.

В компании «РЖД» проинформировали, что пострадал 31 человек, пятеро из них — дети. Госпитализировали 14 человек, в том числе четверых в тяжёлом состоянии. Погибла женщина, которой на вид около 50 лет. Возраст пострадавших варьируется от восьми до 72 лет. Позднее в больнице скончался второй пострадавший. Всего в поезде было 326 пассажиров.