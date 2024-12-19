Москва, 19 декабря, 2024, 15:33 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин хотел бы провести чаепитие с бывшим канцлером ФРГ Гельмутом Колем и экс-президентом Франции Жаком Шираком. Об этом он заявил 19 декабря на совмещённой прямой линии и пресс-конференции.

Михаил Климентьев/ТАСС

Он отметил, что с этими политиками у него сложились очень хорошие отношения.

«Он [Коль] был крупный политический деятель. С интересом вспоминаю наши разговоры, они были для меня полезными. Очень интересным человеком был президент Франции Ширак. У него на все было свое мнение, он был корректным, галантным. Я у него многому научился», — сказал российский лидер.

Президент РФ также вспомнил о экс-премьер-министре Италии Сильвио Берлускони. Путин уточнил, что этот политик был «очень теплым в общении». Он также добавил, что в итальянское общество испытает определенные симпатии к России.

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