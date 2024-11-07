Сочи, Краснодарский край, 8 ноября, 2024, 02:28 — ИА Регнум. Опыт работы переводчиком в 1993 году во время встречи бывшего канцлера ФРГ Гельмуту Коля с мэром Санкт-Петербурга Анатолем Собчаком вспомнил президент России Владимир Путин. Об этом зашла речь 7 ноября в рамках пленарного заседания клуба «Валдай».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Я даже тогда ещё не забыл немецкий язык, я в качестве переводчика между ними функционировал. Он вообще отпустил переводчика, сказал ему «иди, отдыхай». Я остался и переводил», — рассказал российский лидер.

По словам Путина, та ситуация его удивила, поскольку в те времена ещё сильно ощущались штампы Холодной войны, а Коль вдруг заговорил о будущем Европы, но только с Россией.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июня Владимир Путин призывал европейские страны не портить отношения с Россией, поскольку не она опасна для континента, а тотальная зависимость от США. Эту очевидную вещь прекрасно понимали политики общеевропейского и мирового масштаба, патриоты своих стран, мыслящие в исторических категориях. Это были не статисты, следующие чужой воле, отметил президент РФ. Путин напомнил о том, что на эти темы в годы после Второй мировой войны много говорил Шарль де Голль. Также глава государства рассказал, как присутствовал в 1991 году на переговорах, на которых в то время канцлер Германии Гельмут Коль подчёркивал важность партнёрства Европы и России.