Берлин, 17 июня, 2017, 00:07 — ИА Регнум. В Германии на 88-м году жизни скончался бывший федеральный канцлер Гельмут Коль, который смог добиться объединения ФРГ и ГДР после Второй мировой войны. Политик скончался 16 июня в своём доме в городе Людвигсхафен-на-Рейне.

Bundesarchiv Гельмут Коль

Коль родился 3 апреля 1930 года в семье чиновника Ганса Коля, который был родом из Баварии и работал в финансовом управлении, и его супруги Цецилии. Гельмут был третьим ребёнком в семье.

Старший брат Гельмута Коля служил в вермахте и погиб во Второй мировой войне. Сам Гельмут в конце войны также был мобилизован в ПВО помощником при зенитном орудии, но в боевых действиях не участвовал.

В 1950 году он поступил на юридический факультет Франкфуртского университета, а в 1951 году перешел в более престижный Гейдельбергский университет, где изучал историю и общественно-политические науки.

В 1956 году Коль получил высшее образование и стал работать научным сотрудником в Институте имени Альфреда Вебера при Гейдельбергском университете. В 1958 году он защитил кандидатскую диссертацию, став доктором философии.

Ещё будучи школьником, в 1946 году Коль вступил в Христианско-демократический союз. Он поступательно делал партийную карьеру и продвигался к высшим партийным постам. В 1966 году он стал председателем отделения ХДС в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Покровительство Колю оказывал разбогатевший во времена Третьего рейха и Второй мировой войны промышленник Фриц Рис.

В 1966 году Коль получил пост премьер-министра земли Рейнланд-Пфальц.

В 1971 году Гельмут Коль проиграл на выборах председателя ХДС Райнеру Барцелю. В 1973 году, спустя год после неудавшейся попытки Барцеля вынести вотум недоверия федеральному канцлеру Вилли Брандту, Коль сменил Барцеля на посту председателя ХДС и сохранил этот пост за собой до 7 ноября 1998 года.

На выборах в бундестаг 1976 года Гельмут Коль впервые выдвигался на пост канцлера от своей партии. Блок ХДС/ХСС получил на выборах 48,6% голосов (лучших результатов блок добивался до этого лишь однажды), но тем не менее проиграл выборы, и к власти пришла социально-либеральная коалиция.

Коль решил оставить пост премьер-министра земли Рейнланд-Пфальц и возглавить оппозицию в бундестаге. После неудачных выборов Христианско-социальный союз принял решение о роспуске объединённой фракции, однако Коль сумел сохранить фракционное единство, согласившись на кандидатуру председателя ХСС Франца Йозефа Штрауса на пост канцлера на выборах в бундестаг 1980 года.

После поражения на этих выборах Штраус вернулся в Баварию, а Коль продолжил руководство оппозиционной фракцией бундестага. Коль был депутатом бундестага с 1976 по 2002 год.

В 1982 году из-за серьезных разногласий по вопросам экономической политики ФРГ распалась правящая социально-либеральная коалиция канцлера Гельмута Шмидта. Самому Шмидту был объявлен вотум недоверия, и он был смещен с поста. Канцлером был избран Гельмут Коль. Причем Коль стал канцлером не в результате всеобщих выборов.

Однако уже в январе 1983 года президент ФРГ Карл Карстенс распустил бундестаг и назначил всеобщие выборы. На выборах 6 марта 1983 года коалиция ХДС/ХСС и СвДП победила. Гельмут Коль, чья кандидатура в период с 1976 по 1998 год выдвигалась на пост федерального канцлера шесть раз, добился лучших для себя результатов на выборах.

После начала краха ГДР и падения Берлинской стены 9 ноября 1989 года Гельмут Коль без предварительного согласования с партнёрами по коалиции выступил в бундестаге с программой по преодолению раздела Германии и Европы, состоявшей из десяти пунктов.

Затем состоялись переговоры в формате «два плюс четыре», в ходе которых Коль добился согласия держав — победительниц во Второй мировой войне на объединение Германии, выраженного в Договоре «Два плюс четыре», и включением объединённой Германии в блок НАТО.

Именно благодаря объединению Германии Коль смог стать федеральным канцлером ещё три раза подряд. Только в 1998 году на выборах победили социал-демократы и зеленые.