Газа, Палестина, 30 ноября, 2024, 21:58 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 30 ноября нанесла авиаудар по дому в секторе Газа, погибли более 40 человек. Об этом сообщил палестинский телеканал Al Aqsa.

Global Look Press/IMAGO/Omar Ashtawy apaimages

«Более 40 человек погибли в результате удара оккупантов по дому семьи аль-Аарадж в районе Телль-эз-Заатар в лагере Джебалия на севере сектора Газа», — говорится в публикации.

По информации телеканала Al Jazeera, в течение 30 ноября в секторе Газа из-за атак Израиля погибли не менее 45 человек. Также скончались при налёте три сотрудника гуманитарной организации World Central Kitchen.

Как передавало ИА Регнум, 27 ноября президент США Джо Байден заявил, что планирует вместе с рядом стран активизировать усилия по прекращению огня в секторе Газа. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал эту инициативу запоздалой, но важной.

Газета The New York Times 28 ноября сообщила, что палестинское движение ХАМАС может отказаться от своих требований и пойти на соглашение о прекращении огня в секторе Газа, которое будет приемлемо для Израиля. Основным условием будет отсутствие требований Тель-Авива о полной капитуляции.