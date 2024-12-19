Москва, 19 декабря, 2024, 15:11 — ИА Регнум. Убийство в Москве генерала Игоря Кириллова — тяжелейший прокол российских спецслужб. Их работу нужно совершенствовать, заявил президент Владимир Путин 19 декабря в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции.

AP/TASS/Dmitry Serebryakov

Он отметил, что покушение на начальника войск РХБЗ — не единичный случай преступлений такого характера. Эти террористические атаки устроил Киев.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3936484" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Путин об убийстве Кириллова

В случаях с терактами, унёсшими жизни Кириллова и журналистки Дарьи Дугиной, отечественные правоохранители и спецслужбы, по словам Путина, пропустили удары.

«Что здесь можно сказать, нужно просто совершенствовать эту работу и не допускать таких тяжелейших для нас проколов», — констатировал глава государства.

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