Путин назвал убийство Кириллова тяжелейшим проколом российских спецслужб
Москва, 19 декабря, 2024, 15:11 — ИА Регнум. Убийство в Москве генерала Игоря Кириллова — тяжелейший прокол российских спецслужб. Их работу нужно совершенствовать, заявил президент Владимир Путин 19 декабря в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции.
AP/TASS/Dmitry Serebryakov
Он отметил, что покушение на начальника войск РХБЗ — не единичный случай преступлений такого характера. Эти террористические атаки устроил Киев.
Путин об убийстве Кириллова
В случаях с терактами, унёсшими жизни Кириллова и журналистки Дарьи Дугиной, отечественные правоохранители и спецслужбы, по словам Путина, пропустили удары.
«Что здесь можно сказать, нужно просто совершенствовать эту работу и не допускать таких тяжелейших для нас проколов», — констатировал глава государства.
новость дополняется