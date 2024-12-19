Берлин, 19 декабря, 2024, 14:25 — ИА Регнум. Немецкая правоцентристская партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) призывает власти страны выйти из Евросоюза. Об этом в четверг, 19 декабря, агентству Bloomberg заявила кандидат от партии на пост федерального канцлера Алиса Вайдель.

Global Look Press/IMAGO/www. imago-images.de

Отмечается, что у этой инициативы экономические причины. Кандидат в числе прочего раскритиковала ЕС за разрушение автомобильной промышленности страны.

«Нам нужна свободная торговля между европейскими странами, но нам не нужна вся эта бюрократия. Мы не видим, что Европейский союз в его нынешнем состоянии является институтом, который работает хорошо», — подчеркнула она.

По её словам, автомобильный сектор Германии был обманут запретом ЕС на продажу новых транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году.

«В своей предвыборной платформе на внеочередных выборах 23 февраля АдГ призывает к выходу Германии из ЕС и еврозоны, что ознаменовало бы собой серьёзный сдвиг в политике Германии», — заключает издание.

Вайдель заявила, что её главными приоритетами в случае избрания на пост канцлера станут пограничный контроль, снижение налогов и возрождение атомной энергетики.

Как передавало ИА Регнум, 16 декабря бундестаг выразил вотум недоверия канцлеру Олафу Шольцу. Согласно законодательству Германии, в стране будут проведены досрочные парламентские выборы. Пресс-служба президента ФРГ сообщила о его одобрении даты 23 февраля 2025 года для проведения досрочных выборов в парламент.

Политолог-германист Тимофей Борисов в разговоре с ИА Регнум ранее отметил, что по итогам досрочных выборов в немецкий парламент, скорее всего, победу одержит партия Христианско-демократического союза Германии (ХДС/ХСС), а новым канцлером ФРГ станет кандидат от ХДС Фридрих Мерц. Но единоличного большинства у ХДС не будет, что вновь приведёт к созданию трёхсторонней неустойчивой коалиции, сказал эксперт.