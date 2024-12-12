Москва, 12 декабря, 2024, 17:24 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии вручения государственных наград в Кремле назвал «бронежилетом России» характер, мужество, героизм и сплочённость её народа.

РИА Новости/Гавриил Григоров

Глава государства отметил, что один из награждённых, врач, заявил, что по линии медицины ещё не существует абсолютной защиты от некоторых болезней, «нет бронежилета», однако, несмотря на это, Россия продолжает двигаться вперёд.

«Но что касается защиты, что касается бронежилетов, всё-таки наша страна имеет такой бронежилет в целом. И этим бронежилетом является характер, мужество, героизм и сплочённость народа Российской Федерации», — указал российский лидер.

Глава государства также обратился к получившим награды, заметив, что подобные люди вносят огромный вклад в укрепление всех составляющих, двигающих Россию вперёд.

Как сообщало ИА Регнум, 9 декабря Путин заявил, что Россию никому не удастся покорить или сломить, потому что на её стороне правда, а также сила духа и сила оружия. Он также назвал огромной честью для себя вручение наград героям специальной военной операции, удостоенным звания Героя России.

Ранее в этот же день глава государства отметил, что единство и твёрдая воля к победе заложены у россиян в национальном характере. Путин отметил, что, с какими бы тяжёлыми испытаниями ни приходилось сталкиваться стране, ответом всегда были сплочённость, единство, твёрдая воля к победе.

Президент РФ 19 ноября заявил, что Россия выйдет с победой из непростого времени благодаря своему народу. В феврале глава государства отмечал, что уровень единения в России потрясает его и гарантирует многонациональной, многоплановой и многоконфессиональной стране победу.