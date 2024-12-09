Москва, 9 декабря, 2024, 13:36 — ИА Регнум. Россия гордится мужеством своих военных, сражающихся в зоне специальной военной операции. Об этом 9 декабря заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии вручения медалей «Золотая звезда» Героям России в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

«Гордимся каждым из них (героев. — Прим. ред.) — и теми, кто жил задолго до нас, и нашими современниками. Гордимся мужеством наших воинов, сражающихся в зоне специальной военной операции», — сказал он.

Глава государства добавил, что решимость российских военных не оставляет никаких сомнений в том, что Россия победит.

Как сообщало ИА Регнум, 22 ноября Путин заявил, что армия России успешно, грамотно и мужественно действует на линии фронта. Глава государства также высоко оценил подготовку и работу российских военных, подчеркнув, что именно от их героизма зависит успех страны в спецоперации.

Российский лидер 30 сентября отмечал, что воюющие в зоне СВО военные ВС РФ проявляют мужество и решимость. Путин также добавил, что Россия гордится героями спецоперации и делает всё для их поддержки. По его словам, российские военнослужащие отстаивают безопасное и благополучное будущее, сохраняют верность традициям и заветам, а также защищают память о достижениях и победах своих великих предков.