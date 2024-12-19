Москва, 19 декабря, 2024, 12:36 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин выразил надежду, что властям удастся справиться с проблемой роста цен.

Дмитрий Макеев/РИА Новости

«Это вещь неприятная и плохая на самом деле — рост цен, но, надеюсь, что в целом, сохраняя макроэкономические показатели, и с этим тоже справимся, потому что макроэкономика лежит в основе здоровой экономики в целом», — сказал глава государства 19 декабря в ходе прямой линии.

По его словам, в известной степени на цены влияют внешние ограничения, санкции, хотя они не имеют ключевого значения. Есть и субъективные факторы, в том числе недоработки властей, признал Путин.

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Как сообщало ИА Регнум, 4 декабря Путин заявил о необходимости сдерживать инфляцию в стране. Все инструменты борьбы с ней нужно использовать с умом, не допуская структурных перегибов, отметил российский лидер. Он также выразил надежду, что уровень инфляции в России рано или поздно вернётся к целевому показателю в 4%.

Ранее президент отметил, что в целом по России растёт размер заработной платы, темпы роста выше уровня инфляции. Стране нужна экономика высоких зарплат, в этом ключ к повышению эффективности производства, подчеркнул президент.