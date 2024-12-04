Москва, 4 декабря, 2024, 17:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 4 декабря выразил надежду, что уровень инфляции в РФ рано или поздно вернётся к целевому показателю в 4%.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Нужный показатель у нас был 4% к какому-то году, надеюсь, достигнем. Самое главное здесь — это хорошее, высококвалифицированное и солидарное сотрудничество между правительством и Центральным банком», — сказал глава государства в ходе выступления на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовёт!».

Президент заявил, что работа Центробанка и правительства в финансовой сфере должна быть солидарной, но их функции должны быть разделены. Задача президента — помогать ЦБ и правительству искать золотую середину, отметил Путин.

Инфляция ложится нагрузкой на наименее обеспеченных граждан, на тех, у кого нет доходов от депозитов, напомнил также глава государства.

Как передавало ИА Регнум, ранее в ходе своего выступления Путин также заявил, что инфляцию в России необходимо сдерживать, с умом используя все доступные инструменты.

В ходе выступления на Восточном экономическом форуме в сентябре глава государства отметил, что Банк России повышает ключевую ставку для снижения перегрева экономики. Это охлаждение необходимо для стабильной работы по сбалансированности бюджета, пояснил Путин.