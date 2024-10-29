Москва, 29 октября, 2024, 16:53 — ИА Регнум. В целом по России размер заработной платы растёт, при этом он выше уровня инфляции. Об этом 29 октября заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

РИА Новости / POOL

Глава государства отметил, что ФНПР внимательно следит за положением дел на рынке труда, включая динамику зарплат.

«А они в целом по стране растут, причем темпами, превышающими инфляцию. В июле этого года реальная заработная плата, то есть за вычетом инфляции, оказалась выше прошлогоднего значения на 8,1%», — сказал он.

Путин отметил, что экономика России должна стать экономикой высоких зарплат, потому что в этом лежит ключ к повышению эффективности производства. Российский лидер также указал на важность того, чтобы условия на отечественном рынке труда улучшались.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 29 октября глава государства рассказал, что в 2025 году ряд регионов РФ опробует более справедливую модель системы оплаты труда бюджетников. К 2027 году планируется распространить её на всех сотрудников бюджетной сферы, включая здравоохранение, добавил он.

Замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин 17 октября заявил, что в отечественной экономике больше не будет дешёвого труда и продолжат расти зарплаты. По его словам, в связи с этим необходимо повышать управленческие компетенции персонала и производительность труда.