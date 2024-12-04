Москва, 4 декабря, 2024, 15:41 — ИА Регнум. Инфляцию в России необходимо сдерживать, заявил 4 декабря в ходе выступления на форуме «Россия зовёт!» президент Владимир Путин.

Григорий Сысоев/РИА Новости

Глава государства поручил правительству снимать избыточные барьеры для отечественного бизнеса. Все инструменты борьбы с инфляцией нужно использовать с умом, не допуская структурных перегибов, сказал Путин.

«Нужно правильно, разумеется, с умом использовать все инструменты экономической политики в борьбе с инфляцией, не допускать при этом структурных перегибов, включая риски увеличения разрыва дохода граждан и сокращения доходной базы регионов России», — заявил глава государства.

Главным ответом на инфляционный вызов должен стать рост предложения товаров и услуг, подчеркнул президент.

Как ранее передавало ИА Регнум, в ходе выступления на Восточном экономическом форуме в сентябре глава государства отметил, что Банк России повышает ключевую ставку для снижения перегрева экономики. Это охлаждение необходимо для стабильной работы по сбалансированности бюджета, пояснил Путин.

Ранее Путин отмечал, что в целом по России размер заработной платы растёт, и темпы роста выше уровня инфляции. России нужна экономика высоких зарплат, в этом ключ к повышению эффективности производства, заявлял президент.