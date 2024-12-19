Москва, 19 декабря, 2024, 12:36 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пообещал проработать предложение возродить Северо-Кавказский военный институт внутренних войск. С соответствующей инициативой к главе государства обратились в четверг, 19 декабря, в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией.

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«Сеть училищ военных, как посчитали военные специалисты, военные ведомства — она была переразмеренной — не нужно было столько специалистов, столько военных для такой армии, как армия России была. Сейчас мы увеличиваем армию и силовые подразделения в силу ряда обстоятельств — до полутора миллионов человек. Я не могу сейчас прямо сказать, да, мы сделаем завтра, но я вам обещаю, что мы это точно проработаем», — заявил Путин.

Жители Северной Осетии всегда стояли на страже Родины и блестяще исполняли эту функцию, сказал президент.

«Северная Осетия всегда была форпостом России, во все времена оправдывала своё высокое предназначение. Мы знаем, как жители республики относятся и к своей малой Родине, и к нашей большой общей — к России. Всегда стояли на её защите, исполняли эту функцию очень достойно, блестяще», — подчеркнул Путин.

Как передавало ИА Регнум, ранее в декабре на итоговой коллегии Минобороны президент заявил, что опыт СВО должен учитываться при боевой подготовке войск, в программе военных вузов, а также при развитии вооружений.

Глава государства в ходе выступления на коллегии военного ведомства также отметил, что внедрение передовых технологий и инноваций в военную сферу в России необходимо ускорить.