Москва, 16 декабря, 2024, 13:46 — ИА Регнум. Внедрение передовых технологий и инноваций в военную сферу в России необходимо ускорить. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на итоговой коллегии Минобороны.

Zuma/TASS

«Надо и дальше делать всё необходимое, чтобы ускорить внедрение передовых технологий и других инноваций в военную сферу», — отметил российский лидер.

Глава государства также поручил учитывать опыт СВО при боевой подготовке войск, в программе военных вузов, а также при развитии вооружений.

Как передавало ИА Регнум, Путин назвал 2024 год знаковым в плане достижения целей спецоперации. Путин заявил, что российские войска прочно владеют стратегической инициативой на всей линии боевого соприкосновения благодаря профессионализму и мужеству бойцов ВС РФ, труду оборонных предприятий и всенародной поддержке армии и флота.

В своём выступлении президент также сообщил, что серийный выпуск ракетных комплексов «Орешник» начнётся в ближайшее время. Помимо этого, российский президент призвал нарастить производство робототехники и БПЛА для армии.