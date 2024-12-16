Москва, 16 декабря, 2024, 13:51 — ИА Регнум. Опыт СВО должен учитываться при боевой подготовке войск, в программе военных вузов, а также при развитии вооружений. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на итоговой коллегии Минобороны

Виталий Тимкив/РИА Новости

«Надо активнее внедрять опыт, полученный в ходе СВО, в боевую подготовку войск, а также в программы высших военных учебных заведений. При этом следует совершенствовать способы ведения военных действий, уточнить основополагающие уставные документы, повысить уровень владения оружием и техникой, а также эффективность управления войсками, особенно в тактическом и оперативно-тактическом звеньях», — сказал российский лидер.

Путин уточнил, что опыт СВО должен также учитываться при определении приоритетных направлений развития вооружений.

Как передавало ИА Регнум, в своём выступлении Путин также сообщил, что серийный выпуск ракетных комплексов «Орешник» начнётся в ближайшее время. Помимо этого, российский президент призвал нарастить производство робототехники и БПЛА для армии.

Глава государства назвал 2024 год знаковым в плане достижения целей спецоперации. Путин заявил, что российские войска прочно владеют стратегической инициативой на всей линии боевого соприкосновения благодаря профессионализму и мужеству бойцов ВС РФ, труду оборонных предприятий и всенародной поддержке армии и флота.