Москва, 19 декабря, 2024, 12:51 — ИА Регнум. Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что прокуроры пресекли более 12 тыс. нарушений в работе Министерства просвещения и Рособрнадзора в 2024 году и об этом уведомлён президент России Владимир Путин. Об этом он рассказал 19 декабря в Совете Федерации.

Александр Манзюк/ТАСС

Он уточнил, что в числе нарушений, установленных по результатам масштабной проверки, ― неэффективное использование выделенных денежных средств. Большой проблемой Краснов также назвал учебники.

«Многократные изменения образовательных процессов приводят к тому, что методические пособия устаревают… Я внёс акты реагирования и обязал министров навести порядок, чтобы наши люди, дети учились по тем пособиям, которые актуальны», ― подчеркнул генпрокурор.

По его словам, требования к учебному процессу нельзя часто менять, здесь нужен порядок.

«О результатах этих проверок масштабных мной проинформирован глава нашего государства Владимир Путин», ― добавил Краснов.

Как сообщало ИА Регнум, Путин в январе поддержал предложение Российской академии наук (РАН) о возобновлении академической экспертизы школьных учебников.

Глава РАН Геннадий Красников в ходе встречи с главой государства отметил, что в 2018 году организацию по каким-то причинам отстранили от экспертизы учебников, хотя прежде это «делали всю жизнь». По его словам, РАН является главным экспертным сообществом и экспертизу нужно вернуть.