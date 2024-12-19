Москва, 19 декабря, 2024, 12:04 — ИА Регнум. В МВД РФ пообещали помочь семейной паре из Италии, обратившейся к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой разрешить временное проживание (РВП) на территории страны. Об этом заявила представитель ведомства Ирина Волк в Telegram-канале 19 декабря.

РИА Новости/Павел Лисицын

Сообщается, что итальянцы Патриция Безереди и Виктор Биндас попросили в выпуске телеканала «Россия 24» у главы государства дать им РВП, несмотря на имеющиеся сложности с паспортом у женщины — он оказался недействителен.

«Сотрудники МВД России оперативно проверили информацию и выяснили, что итальянцы прибыли в Россию в октябре этого года с туристической целью. На приёме в управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области им был разъяснён порядок получения разрешения на временное проживание. Однако сразу принять заявление у Патриции оказалось невозможным», — рассказала Ирина Волк.

В публикации отмечается, что супруги приглашены на повторный прием 19 декабря. Специалисты миграционного подразделения ещё раз изучат обстоятельства и примут меры, чтобы помочь семейной паре с необходимыми документами, заключила представитель МВД.

Как ранее передавало ИА Регнум, в августе российский лидер подписал указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, которые разделяют традиционные российские духовно-нравственные ценности. Документ предусматривает право иностранного гражданина, пожелавшего переехать в Россию, обратиться с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание без учёта утвержденной квоты и без подачи документа, подтверждающего владение русским языком.

3 ноября первый политический беженец из США в России Джон Роблес поблагодарил президента РФ за российское гражданство. Он добавил, что будет верен России и сделает всё, чтобы помочь победе над империей лжи, а также выразил поддержку российским военным, находящимся на передовой.