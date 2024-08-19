Москва, 19 августа, 2024, 15:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности. Документ опубликован 19 августа на официальном интернет-портале правовых актов.

РИА Новости/Михаил Метцель

Указ предусматривает право иностранного гражданина, пожелавшего переехать в Россию, обратиться с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание без учёта утвержденной квоты и без подачи документа, подтверждающего владение русским языком.

Также российский лидер поручил Министерству иностранных дел составить список стран, проводящих политику навязывания неолиберальных ценностей, противоречащих традиционным российским.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июня Путин назвал детей и семейные ценности приоритетом России. Ранее глава государства заявил, что Россия бережёт каждую страницу своей истории и память героев, которые не раз определяли судьбу Отечества.

В ноябре 2022 года российский лидер подписал указ «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». В документе отмечено, что основы госполитики утверждаются в соответствии с законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

Путин 28 июля прошлого года заявил, что традиционные ценности — основа суверенитета и государственности России. Президент отметил, что они формируют российскую идентичность.

Также, по его словам, у России в европейских странах много друзей, разделяющих традиционные ценности.