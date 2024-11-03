Серпухов, Московская область, 3 ноября, 2024, 06:41 — ИА Регнум. Первый политический беженец из США в России Джон Роблес поблагодарил президента РФ Владимира Путина за предоставленное российское гражданство. Паспорт гражданина РФ Роблес получил 2 ноября в подмосковном управлении МВД «Серпуховское».

МВД РФ. Кадр из видео

«Я хотел бы поблагодарить многоуважаемого президента Российской Федерации Владимира Путина за предоставление мне гражданства. Я буду верен России и сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь нашей победе над империей лжи. Победа будет за нами», — приводит ТАСС слова Роблеса.

Вместе с этим он выразил поддержку российским военным, находящимся на передовой.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала, что после начала спецоперации Роблес помогал доставлять гуманитарные грузы военным армии России и жителям приграничья.

21 октября президент России Владимир Путин предоставил Роблесу гражданство РФ. Глава государства также предоставил российское гражданство капитану петербургского футбольного клуба «Зенит» бразильцу Дугласу Сантосу, ливанскому журналисту Фади Будие и выступающему за московское «Динамо» канадскому хоккеисту Седрику Пакетту.

В августе российский лидер подписал указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, которые разделяют традиционные российские духовно-нравственные ценности. Документ предусматривает право иностранного гражданина, пожелавшего переехать в Россию, обратиться с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание без учёта утвержденной квоты и без подачи документа, подтверждающего владение русским языком.