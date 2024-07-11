Мелитополь, 11 июля, 2024, 10:08 — ИА Регнум. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов призвал главу киевского режима Владимира Зеленского готовиться к участи гетмана-предателя Ивана Мазепы.

Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press Владимир Зеленский

По словам Рогова, которые привела Lenta.ru, история повторяемся и сейчас НАТО выступает фактически в роли армии Швеции, пытаясь нанести России стратегическое поражение, и у них есть собственный Мазепа в лице Зеленского.

Председатель комиссии ОП подчеркнул, что Россия при этом, как и триста лет, назад сражается за возвращение своих исконных территорий для обеспечения безопасности в Чёрном море.

«НАТО стоит вынести уроки из Северной войны, в противном случае их ждёт та же участь, а Зеленскому уже пора свыкаться с ролью предателя Мазепы», — сказал он.

Рогов напомнил, что Швеция в 1709 году после разгрома в Полтавской битве навсегда перестала быть сверхдержавой, предупредив, что эта история может повториться и с НАТО под руководством нынешней сверхдержавы США.

«Они тоже рискуют перестать навсегда быть сверхдержавой, если не остановятся в своём безумном желании нанести поражение России и не свернут с заведомо губительного курса антироссийской агрессивной политики», — добавил он.

В России 10 июля отмечали памятную дату — 315-ю годовщину Полтавской битвы, главного сражения Северной войны, в котором русская армия под командованием Петра I разгромила сильнейшую на то время в Европе шведскую армию под командованием Карла XII. Гетман Запорожского войска Иван Мазепа предал русского царя и перешёл на сторону шведов, после разгрома которых бежал за границу, где впоследствии умер.

Как передавало ИА Регнум, ранее 11 июля Служба внешней разведки России сообщила, что получила данные о поиске Западом альтернативы главе киевского режима. Отмечалось, что среди украинцев нарастает недовольство затягиванием конфликта с Россией и недоверие к государственным институтам, которые усугубляются истечением 20 мая полномочий Зеленского.

В СВР 20 июня сообщили, что Вашингтон намерен «списать» Зеленского, хотя пока Белый дом и других союзников Киева устраивает положение главы киевского режима, чья легитимность полностью зависит от западной поддержки. По информации разведки, глава Зеленский утратил всякую самостоятельность и теперь «находится на «коротком поводке» в руках кураторов из США.

Президент России Владимир Путин 5 июня заявил, что Западу понадобится около года на то, чтобы «избавиться» от Зеленского. Российский лидер уточнил, что за это время глава киевского режима должен будет снизить призывной возраст на Украине до 18 лет.