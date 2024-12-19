Тамбов, 19 декабря, 2024, 10:33 — ИА Регнум. В Тамбовской области после атаки на регион украинских беспилотников произошёл пожар. Об этом 19 декабря сообщили в областном правительстве.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

«Возгорание площадью 105 кв. м ликвидировано силами Главного управления МЧС России по Тамбовской области», ― говорится в сообщении властей в Telegram-канале.

В правительстве добавили, что в результате никто не пострадал, разрушения также не зафиксированы.

Уточняется, что три беспилотных летательных аппарата дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили на территории Мичуринского муниципального округа в ночь на 19 декабря.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 19 декабря силы противовоздушной обороны уничтожили 84 украинских беспилотника самолётного типа над российскими регионами. По три беспилотника уничтожили в Курской и Тамбовской областях, один — в Краснодарском крае, 21 — в небе над Брянской областью, 14 БПЛА сбили в Белгородской области, шесть — над территорией Воронежской области. Больше всего дронов ликвидировали над Ростовской областью ― 36.

В результате массированной атаки ВСУ с применением более 30 беспилотников и трёх ракет в Ростовской области начался пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов. Возгорание потушили в 06:45 мск 19 декабря.