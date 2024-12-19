Москва, 19 декабря, 2024, 08:09 — ИА Регнум. Родители украинского военного Михаила Смаля, который попал в плен в самом начале спецоперации и обменивать которого Киев отказался, попросили российские власти предоставить ему гражданство.

Павел Лисицын/РИА Новости

По словам матери военнопленного, её сыну Михаилу Смалю 22 года. Он попал в плен 24 февраля 2022 года. Служил на Чонгаре.

«Единственное письмо его мы получили 10 июня 2023 года. Он был в Горловке. Почерк его, подпись его, все выражения, ну, в общем, всё ясно, что это наш ребёнок писал», — заверила мать пленного Ольга Смаль.

Женщина сказала, что не хочет, чтобы её сына обменивали, родители хотят, чтобы он вернулся домой в Херсонскую область. Уезжать они никуда не собираются.

«Пусть он вернётся домой, к нам, в семью. Получит паспорт, будет работать и будет жить дальше, как мы и жили все до этого», — цитирует «РИА Новости» Ольгу Смаль.

Вместе с мужем они живут в селе Стокопани Херсонской области, давно получили российское гражданство. Хотят, чтобы и у сына был российский паспорт.

Москва включила украинского военнопленного Михаила Смаля в обменный список, состоящий из 630 человек. Перечень опубликовала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, его подтвердила официальный представитель МИД Мария Захарова, но киевская сторона отказалась принимать внесённых в список граждан Украины под предлогом того, что внесённые в него люди не существуют.

Как сообщало ИА Регнум, киевский режим во главе с Владимиром Зеленским готов совершить обмен военнопленными в том случае, если это будут участники нацбатальонов и иностранные наёмники, остальные им неинтересны. Такое заявление сделал постпред России при ООН Василий Небензя.

Киев всячески саботирует работу с пленными, имевшую результаты, и предпочитает ей «бесконечные международно-политические перформансы». Киевский режим тянет время, чтобы продвигать свои интересы, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

2 декабря уполномоченный по правам человека в России Москалькова опубликовала список на 13 страницах с именами 630 украинских военнопленных, которых киевский режим не хочет возвращать. Она отметила, что Киев продолжает затягивать обмен пленными при том, что украинцы находятся в России уже более года.