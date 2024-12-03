Москва, 3 декабря, 2024, 08:43 — ИА Регнум. Власти Украины продолжают саботировать процесс обмена пленными — теперь они отказываются принимать у российской стороны 630 своих граждан. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 3 декабря в Telegram-канале.

IMAGO/PRESIDENT OF UKRAIN/Global Look Press

По её словам, Киев всячески саботирует работу с пленными, имевшую результаты, и предпочитает ей «бесконечные международно-политические перформансы». Киевский режим тянет время, чтобы продвигать свои интересы.

«Проблема в том, что они не забирают своих людей. 630 граждан Украины, попавших в плен, не нужны Зеленскому. Он от них отказался», — написала Захарова.

Список этих украинских граждан опубликовала российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Ранее Россия уже поднимала эту проблему и предлагала передать украинских пленных, но Киев так ничего и не предпринял. Причины отказа принимать назад своих граждан на Украине не объясняют, добавила дипломат.