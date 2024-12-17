Москва, 17 декабря, 2024, 04:31 — ИА Регнум. Киевский режим во главе с Владимиром Зеленским готов совершить обмен военнопленными, в том случае, если это будут участники нацбатальонов и иностранные наёмники, остальные им не интересны. Такое заявление сделал постпред России при ООН Василий Небензя 16 декабря.

Иван Шилов ИА Регнум Украинские пленные

«Простые украинцы, попавшие на фронт из-за насильственной мобилизации, киевский режим не интересуют», — сказал российский дипломат в ходе выступления на заседании Совета безопасности ООН по Украине.

По словам постпреда, Зеленский «в хамской манере безапелляционно» отверг инициативу Венгрии — премьер-министр Виктор Орбан предложил Зеленскому установить режим прекращения огня на Рождество и провести обмен военнопленными с Россией.

Небензя пояснил, что Киев отказался забирать более 600 военных из России, где они находятся уже более года.

Как сообщало ИА Регнум, «Рождественское перемирие» аморально для киевского режима, потому что он бесноватый, прокомментировала отказ Украины официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 16 декабря отметил, что президент Владимир Путин поддержал шаги правительства Венгрии, в том числе и по обмену пленными, но киевский режим отверг их.