Москва, 3 декабря, 2024, 02:23 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова опубликовала список на 13 страницах из 630 украинских военнопленных, которых киевский режим не хочет возвращать.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

«Украинская сторона продолжает затягивать российско-украинский обмен пленными, пока семьи военнослужащих с обеих сторон продолжают ждать возвращения своих близких», — написала омбудсмен в Telegram-канале.

Москалькова уточнила, что украинская сторона не соглашается забирать пленных, которые более года находятся в России.

Список военнопленных, по словам уполномоченного, она опубликовала с надеждой на их включение в ближайший обменный процесс.

Предыдущий крупный обмен состоялся 14 сентября — домой вернулись 103 российских бойца.

Как сообщало ИА Регнум, Татьяна Москалькова информировала, что посетила более 2 тыс. украинских военнопленных, которые находятся в российских учреждениях. Она отметила, что взаимодействует с уполномоченным по правам человека Верховной рады Дмитрием Лубинцом. Москалькова добавила, что пленные передают через омбудсменов письма родственникам.

2 ноября омбудсмен призвала власти Украины вернуться к конструктивному диалогу и ускорить обмены военнопленными. Она подчеркнула, что процессы обмена проходят крайне тяжело и медленно ввиду политизации вопроса киевским режимом. Москалькова уточняла, что Киев согласился забрать только 279 человек из предложенных к обмену 935 военнослужащих.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина фактически саботирует процесс обмена военнопленными с Россией. Она отметила, что киевский режим сосредоточился исключительно на обмене военнослужащих тех подразделений, которые в России характеризуются как экстремистские, террористические и националистические.