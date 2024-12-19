София, 19 декабря, 2024, 07:20 — ИА Регнум. Размещение российского гиперзвукового баллистического комплекса средней дальности «Орешник» на территории Белоруссии станет смертным приговором для соседней Польши. Об этом заявил бывший глава израильской спецслужбы «Натив» политолог Яков Кедми болгарскому порталу «Поглед Инфо».

ИА Регнум Орешник

«Орешник на территории Белоруссии подписывает смертный приговор любым войскам на территории Польши, которые будут угрожать России. И он полностью покрывает все области Украины с временем подлёта 3–4 минуты, а то и 2 минуты», — пояснил своё предостережение эксперт.

Кедми также подчеркнул, что этот новый вид оружия полностью меняет как оперативную и стратегическую ситуацию на Украине, так и оценку возможных угроз со стороны Запада.

Как сообщало ИА Регнум, 6 декабря белорусский лидер Александр Лукашенко попросил президента России Владимира Путина разместить ракеты «Орешник» на территории республики. Он также выступил с предложением, чтобы в случае положительного решения этого вопроса Минск мог самостоятельно выбирать возможные цели для ударов.

В ответ Путин заявил, что «Орешник» в Белоруссии можно будет разместить уже во второй половине 2025 года. Глава государства пояснил, что к этому времени российский военно-промышленный комплекс нарастит производство этого оружия.

Путин также анонсировал серийный выпуск ракетных комплексов «Орешник» в ближайшее время. По его словам, соответствующее решение было принято для защиты безопасности РФ и её союзников.