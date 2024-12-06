Минск, 6 декабря, 2024, 17:06 — ИА Регнум. Размещение ракетных комплексов «Орешник» в Белоруссии станет возможным во второй половине 2025 года, когда Россия нарастит выпуск этого вооружения. Об этом 6 декабря по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства заявил президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА Регнум

«Поскольку мы сегодня подписали договор о гарантиях безопасности с применением всех имеющихся сил и средств, то считаю размещение таких комплексов, как «Орешник», на территории Республики Беларусь возможным», — сказал Путин.

По его словам, «Орешник» — грозное оружие. Перед его размещением предстоит решить ряд технических вопросов, в частности, определить минимальную дальность с учётом приоритетов обеспечения безопасности Белоруссии.

Путин добавил, что затраты на размещение «Орешника» в Белоруссии будут минимальными. Эти комплексы будут поступать в Белоруссию параллельно с получением их российскими военными.

О размещении «Орешника» на белорусской территории ранее попросил президент республики Александр Лукашенко. Он отметил, что в случае одобрения этой просьбы Минск сам будет определять потенциальные цели для этих ракет. Путин заявил, что согласен с этим подходом.

Как сообщало ИА Регнум, 21 ноября Путин сообщил о применении ракетной системы «Орешник» для удара по объекту ВПК Украины в Днепропетровске. Он пояснил, что ранее в этот день, а также 19 ноября, против РФ было применено западное дальнобойное оружие, но системы ПВО отразили атаки. Россия ответила на удары испытанием «Орешника» — новейшей ракетной системы средней дальности.

Цель пуска была достигнута, сказал глава государства. Позже он сообщил, что «Орешник» запущен в серийное производство.

Разработка «Орешника» велась в строжайшем секрете. Ракета развивает скорость около 2–3 км в секунду, что позволяет ей быть неуязвимой для всех существующих систем ПВО в мире. Эту гиперзвуковую ракету можно оснастить ядерной «начинкой», отмечали эксперты.