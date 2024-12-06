Минск, 6 декабря, 2024, 17:01 — ИА Регнум. Глава Белоруссии Александр Лукашенко попросил президента России Владимира Путина разместить на белорусской территории новейшую российскую ракетную систему «Орешник». Об этом он заявил 6 декабря после заседания Высшего госсовета Союзного государства в Минске.

Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

«Я хочу публично попросить вас, чтобы новые системы вооружений, и прежде всего «Орешник», были размещены на территории Белоруссии», — сказал он.

Лукашенко также выразил мнение, что в случае одобрения этой просьбы Минск сам должен определять потенциальные цели для этих ракет.

Как сообщало ИА Регнум, 6 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что решение о размещении системы «Орешник» на белорусской территории может быть принято только президентами России и Белоруссии.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону пояснил свои слова о сигнале России Западу в связи с применением «Орешника». Он подчеркнул, что западные страны и НАТО должны понимать, что Москва готова использовать любые средства, чтобы не позволить Североатлантическому альянсу добиться успеха в нанесении «стратегического поражения».

21 ноября Владимир Путин выступил с обращением, в котором проинформировал, что Россия успешно испытала баллистическую ракету «Орешник», ударив по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Это стало ответом на удары по российской территории западными дальнобойными ракетами. 21 ноября президент России уточнил, что РФ продолжит проведение испытаний «Орешника», в том числе в зоне боевых действий.