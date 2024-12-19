Москва, 19 декабря, 2024, 07:04 — ИА Регнум. В Совет Федерации поступило представление главы государства Владимира Путина о назначении Игоря Краснова на должность генерального прокурора России. Об этом в Telegram-канале сообщил глава комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Сергей Гунеев/РИА Новости Генеральный прокурор России Игорь Краснов

Сенатор написал, что, согласно регламенту Совета Федерации, комитеты верхней палаты на совместном заседании 19 декабря проведут предварительное обсуждение кандидатуры и подготовят необходимые заключения для проведения консультаций на заседании Совфеда.

Как сообщало ИА Регнум, в начале декабря генеральный прокурор Игорь Краснов отправил в отставку девять московских прокуроров. Соответствующие приказы были подписаны в отношении руководителей трёх окружных прокуратур и нескольких районных ведомств. Отставки прокуроров связаны с ротацией кадров, впоследствии они займут аналогичные должности.

Президент России Владимир Путин в марте на расширенной коллегии ФСБ призвал уделить особое внимание борьбе с коррупцией в гособоронзаказе и нацпроектах.