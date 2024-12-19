Вашингтон, 19 декабря, 2024, 03:48 — ИА Регнум. Мать пропавшего в Сирии американского журналиста Остина Тайса обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь с поисками сына. Об этом 19 декабря сообщил телеканал NBC News.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин

«Мать американского журналиста Остина Тайса 18 декабря написала письмо президенту России Владимиру Путину, попросив его помочь с поисками сына, который пропал в Сирии около 10 лет назад», — уточнили журналисты, приводя выдержки из письма Дебры Тайс.

Женщина пояснила телеканалу, что её просьбы направлены в адрес влиятельных людей, способных посодействовать в поисках пропавшего сына. У российских военных, присутствующих в Сирии длительное время, могла бы быть какая-либо информация, считает она.

До обращению к Путину Дебра Тайс писала премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. В письме она утверждала, что, по её информации, Остин может находиться в тюрьме рядом с Дамаском. Женщина попросила главу израильского правительства приостановить воздушную операцию ЦАХАЛ в Сирии, чтобы спасатели могли обследовать место вероятного нахождения её сына.

Как сообщало ИА Регнум, супружеская пара из Италии обратилась к Путину с просьбой предоставить им российское гражданство, выразив желание переехать в РФ. О своём желании они заявили через обращение на программу «Итоги года с Владимиром Путиным». Кроме того, российское гражданство попросил у Путина итальянский военкор Андреа Лучиди. В интервью Первому каналу он указал, что его мать проживает в Италии, а он работает в зоне спецоперации.