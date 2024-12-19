Мать журналиста из США попросила Путина о помощи в поисках сына в Сирии
NBC: мать журналиста из США попросила Путина о помощи в поисках сына в Сирии
Вашингтон, 19 декабря, 2024, 03:48 — ИА Регнум. Мать пропавшего в Сирии американского журналиста Остина Тайса обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь с поисками сына. Об этом 19 декабря сообщил телеканал NBC News.
«Мать американского журналиста Остина Тайса 18 декабря написала письмо президенту России Владимиру Путину, попросив его помочь с поисками сына, который пропал в Сирии около 10 лет назад», — уточнили журналисты, приводя выдержки из письма Дебры Тайс.
Женщина пояснила телеканалу, что её просьбы направлены в адрес влиятельных людей, способных посодействовать в поисках пропавшего сына. У российских военных, присутствующих в Сирии длительное время, могла бы быть какая-либо информация, считает она.
До обращению к Путину Дебра Тайс писала премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. В письме она утверждала, что, по её информации, Остин может находиться в тюрьме рядом с Дамаском. Женщина попросила главу израильского правительства приостановить воздушную операцию ЦАХАЛ в Сирии, чтобы спасатели могли обследовать место вероятного нахождения её сына.
Как сообщало ИА Регнум, супружеская пара из Италии обратилась к Путину с просьбой предоставить им российское гражданство, выразив желание переехать в РФ. О своём желании они заявили через обращение на программу «Итоги года с Владимиром Путиным». Кроме того, российское гражданство попросил у Путина итальянский военкор Андреа Лучиди. В интервью Первому каналу он указал, что его мать проживает в Италии, а он работает в зоне спецоперации.