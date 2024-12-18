Киев, 19 декабря, 2024, 02:46 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном вопрос о размещении иностранных войск на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский

«Обсудили тет-а-тет ключевые приоритеты для дальнейшего укрепления позиций Украины… Основной задачей остаётся усиление возможностей противовоздушной обороны. Продолжили проработку инициативы президента Макрона о присутствии на Украине сил, которые могут способствовать стабилизации на пути к миру. Эммануэль проинформировал о своей коммуникации с другими партнёрами для реализации всех необходимых шагов для достижения мира», — уточнил Зеленский в Telegram-канале темы переговоров с Макроном после встречи в Брюсселе.

Кроме того, глава киевского режима поблагодарил французского президента за подготовку одной бригады ВСУ, договорившись о сотрудничестве и обучении ещё одной украинской бригады. Зеленский выразил надежду, что свой вклад в комплектование украинских бригад внесут и другие союзники Киева.

Как сообщало ИА Регнум, 18 декабря агентство Reuters со ссылкой на источники информировало, что европейские страны обсуждают отправку на Украину около 100 тыс. военных в случае прекращения или заморозки конфликта. По данным издания, основой военного контингента может стать коалиция из нескольких стран, включая Великобританию, Германию, Францию, Италию и Польшу.

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто считает, что на Украину должны быть направлены миротворцы именно ООН, а не силы Евросоюза. По его словам, подобная миссия будет насыщенной в связи с большой протяжённостью российско-украинской границы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что размещение миротворцев возможно только с согласия конфликтующих сторон, тогда как Киев по-прежнему отказывается от каких-либо переговоров. Он также напомнил, что украинское руководство само себе запретило диалог с РФ, поэтому говорить о миротворцах явно преждевременно.