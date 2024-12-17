Рим, 17 декабря, 2024, 13:13 — ИА Регнум. На Украину должен быть направлен миротворческий контингент ООН, а не стран Евросоюза. Об этом заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто в интервью газете Repubblica.

Arne Immanuel Bänsch/dpa/picture-alliance/ТАСС

«Давайте избегать опасных недоразумений: это не будет европейская миссия, она не будет принята сторонами украинского конфликта. Это должны быть войска ООН. Если нас попросят, мы будем рады внести свой вклад», — отметил он.

Глава ведомства уточнил, что подобная миссия будет «насыщенной» в связи с большой протяжённостью российско-украинской границы. По словам Крозетто, итальянские солдаты готовы принять участие в миротворческой миссии, но в составе многонациональных сил. Министр сообщил, что таким же образом итальянцы в настоящее время оказывают помощь Ливану.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ информировало, что Запад намерен развернуть на Украине так называемый миротворческий контингент, чтобы поделить страну между Румынией, Польшей, Германией и Великобританией. Предполагаемая численность контингента — около 100 тыс. человек.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что размещение миротворцев возможно только с согласия конфликтующих сторон, тогда как Киев по-прежнему отказывается от каких-либо переговоров. Он напомнил, что украинское руководство само себе запретило диалог с РФ, поэтому говорить о миротворцах явно преждевременно.