Москва, 18 декабря, 2024, 18:28 — ИА Регнум. Европейские страны обсуждают отправку на Украину около 100 тыс. военных в случае прекращения или заморозки конфликта, передаёт 18 декабря агентство Reuters со ссылкой на источники.

army. cz/Ministry of Defence of the Czech Republic

«В Европе обсуждают отправку войск на Украину в случае прекращения огня или соглашения о мире. Основой военного контингента может стать коалиция из нескольких стран, включая Великобританию, Германию, Францию, Италию и Польшу», — сказано в публикации.

Ранее журналисты агентства сообщали, что в Евросоюзе нет чёткого плана по отправке иностранных военных на украинскую территорию после завершения конфликта. В связи с этим рассматривается возможность создания коалиции из пяти-восьми стран по данному вопросу.

Как передавало ИА Регнум, Германия готова отправить своих миротворцев на Украину при согласии России, а также при одобрении Киевом и Москвой мандата для миротворческой миссии. При этом, по словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, не стоит поднимать вопрос о присутствии войск других стран на территории Украины, поскольку переговоры не ведутся.

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что на Украину должны быть направлены миротворцы именно ООН, а не силы Евросоюза. По его словам, подобная миссия будет насыщенной в связи с большой протяжённостью российско-украинской границы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что размещение миротворцев возможно только с согласия конфликтующих сторон, тогда как Киев по-прежнему отказывается от каких-либо переговоров. Он также напомнил, что украинское руководство само себе запретило диалог с РФ, поэтому говорить о миротворцах явно преждевременно.